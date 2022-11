La Gabi, una estrella de la mano de J Balvin

Fue increíble, yo subía vídeos con covers y todo el tiempo lo etiquetaba, pero nunca recibía respuesta, hasta que una noche me respondió, que le gustaba mucho lo que había hecho, que acababa de salir de un concierto pero que al otro día quería hablar conmigo. Me pidió mi número de teléfono y me escribió por WhatsApp, luego me mandó una nota de voz para que supiera que era él, y ahí empezamos a hablar.