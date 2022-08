Kevin Ortiz reveló detalles de ‘Fácil No Fue’, y un posible nuevo tema con Maluma

No hemos vuelto a hablar. Fue una experiencia muy bonita ya que hoy día es un grande en la música y se me hace algo bonito decir que fui el primer artista de Regional Mexicano en llegar a grabar con él. A lo mejor en ese tiempo no estaba tan fuerte como lo está hoy, pero es bonito porque en el camino llegué yo a entrar ahí y grabar. Si en un momento me lo llego a topar, yo creo que se va a acordar de mi porque fue el primer tema que grabó en nuestro género, que se unión a la banda, con nuestros instrumentos, quizás se acuerde y se vuelva a hacer algo.