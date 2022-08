Uforia #NewMusicPicks: ¡Karol G, Selena Quintanilla, CNCO y más despiden agosto con estrenos musicales!

Después de un mes de grandes lanzamientos, Anitta sigue celebrando Anitta August con el lanzamiento del Deluxe Edition de su exitoso álbum Versions of Me. El álbum incluye los 15 temas originales del álbum Versions of Me, lanzado a principios de este año, junto con cinco temas nuevos con una alineación de estrellas como Missy Elliott, Maluma, A$AP Ferg, Nicky Jam, HARV, L7NNON, Maffio, MC Pedrinho, Pedro Sampaio y Dadju.