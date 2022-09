Jiggy Drama regresa con nuevo tema junto a Farina y Cornetto

Esta canción nace por mi gusto por el doble sentido, durante la pandemia, Cornetto me mandó varios instrumentales y comencé a trabajar en un álbum y de los 12 ritmos que me mandó elegí 4 y entre esos estaba este, entonces dije esto suena muy discotequero, muy para las rumbas, entonces vamos a buscarle algo de doble sentido ya que la gente me lo estaba pidiendo. Grabé el coro y las estrofas y le mandé la idea a Cornetto y él dijo ok, está bacano, vamos a sacarlo, pero estábamos en pandemia y dije no, porque ya cometí ese error de sacar una canción en el momento en que la gente no podía salir a rumbear en cuarentena, entonces decidí guardarla y sacarla cuando ya abrieron nuevamente las discotecas.