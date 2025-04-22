Descargar App
musica

¡Gana Boletos para el Concierto de Alejandro Fernández!

¡Si eres fan de Alejandro Fernández, te traemos tiene una oportunidad que no te puedes perder!

Univision picture
Por:Univision

Participa por boletos para el concierto de 'El Potrillo' en tu ciudad. Imagínate cantar a todo pulmón sus éxitos y disfrutar de una noche inolvidable.

PUBLICIDAD

Relacionado

Sofía Castro: su salud mental y la confesión más honesta de su carrera
20:14
GRATIS

Sofía Castro: su salud mental y la confesión más honesta de su carrera

Música
Uforia New Music Picks: Rosalía, María Becerra, Marca MP, Tiago PZK, Mario Bautista y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Rosalía, María Becerra, Marca MP, Tiago PZK, Mario Bautista y más

Música
Jessica Judith: “Nunca me hubiese imaginado que iba a vivir todo esto”
3 mins

Jessica Judith: “Nunca me hubiese imaginado que iba a vivir todo esto”

Música
Maluma y Roselyn Sánchez serán anfitriones de la 26.ª Edición del Latin GRAMMY®
1 mins

Maluma y Roselyn Sánchez serán anfitriones de la 26.ª Edición del Latin GRAMMY®

Música
Yahritza y Su Esencia tendrán colaboración con Rosalía en el álbum LUX
1 mins

Yahritza y Su Esencia tendrán colaboración con Rosalía en el álbum LUX

Música
Latin Mafia celebra el aniversario de su álbum debut con el lanzamiento de su primer foto libro “Gracias a Dios (GAD)”
2 mins

Latin Mafia celebra el aniversario de su álbum debut con el lanzamiento de su primer foto libro “Gracias a Dios (GAD)”

Música
Uforia New Music Picks: Grupo Frontera, Elena Rose, Gabito Ballesteros, Mon Laferte y más
5 mins

Uforia New Music Picks: Grupo Frontera, Elena Rose, Gabito Ballesteros, Mon Laferte y más

Música
Mon Laferte lanza su álbum más poderoso y femenino: “Femme Fatale”
2 mins

Mon Laferte lanza su álbum más poderoso y femenino: “Femme Fatale”

Música
Elena Rose, y cómo ‘Me Lo Merezco’ cambió para siempre su vida | Uforia Artist Of The Month
22:13
GRATIS

Elena Rose, y cómo ‘Me Lo Merezco’ cambió para siempre su vida | Uforia Artist Of The Month

Música
Daddy Yankee renace con una nueva misión en su vida
1 mins

Daddy Yankee renace con una nueva misión en su vida

Música

¿Cómo participar?

Es muy fácil participar en este concurso. Visita univision.com/gana y sigue atento a las instrucciones que darán en tu estación de radio favorita para saber cómo registrarse para ganar.

Algunos detalles importantes:

  • Deben ser residentes legales de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico y tener al menos 18 o 21 años dependiendo de la ciudad.
  • ¡No olvides revisar las reglas completas del concurso! Puedes encontrarlas acá. Si estás en Arizona, consulta estas reglas. Si estás en New York, New Jersey o Connecticut consulta estas reglas. Y si escuchas El Bueno La Mala y El Feo, consulta estas reglas. Es importante leerlas para conocer todos los detalles sobre la elegibilidad, el período del concurso y cómo se elegirán a los ganadores.

¡No te pierdas esta increíble oportunidad de ver a Alejandro Fernández en vivo en su tour 'De Rey a Rey, homenaje a Vicente Fernández'!

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX