¡Gana Boletos para el Concierto de Alejandro Fernández!
¡Si eres fan de Alejandro Fernández, te traemos tiene una oportunidad que no te puedes perder!
Participa por boletos para el concierto de 'El Potrillo' en tu ciudad. Imagínate cantar a todo pulmón sus éxitos y disfrutar de una noche inolvidable.
¿Cómo participar?
Es muy fácil participar en este concurso. Visita univision.com/gana y sigue atento a las instrucciones que darán en tu estación de radio favorita para saber cómo registrarse para ganar.
Algunos detalles importantes:
- Deben ser residentes legales de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico y tener al menos 18 o 21 años dependiendo de la ciudad.
- ¡No olvides revisar las reglas completas del concurso! Puedes encontrarlas acá. Si estás en Arizona, consulta estas reglas. Si estás en New York, New Jersey o Connecticut consulta estas reglas. Y si escuchas El Bueno La Mala y El Feo, consulta estas reglas. Es importante leerlas para conocer todos los detalles sobre la elegibilidad, el período del concurso y cómo se elegirán a los ganadores.
¡No te pierdas esta increíble oportunidad de ver a Alejandro Fernández en vivo en su tour 'De Rey a Rey, homenaje a Vicente Fernández'!