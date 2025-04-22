¡Gana Boletos para el Concierto de Alejandro Fernández!

Participa por boletos para el concierto de 'El Potrillo' en tu ciudad. Imagínate cantar a todo pulmón sus éxitos y disfrutar de una noche inolvidable.

PUBLICIDAD

¿Cómo participar?

Es muy fácil participar en este concurso. Visita univision.com/gana y sigue atento a las instrucciones que darán en tu estación de radio favorita para saber cómo registrarse para ganar.

Algunos detalles importantes:

Deben ser residentes legales de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico y tener al menos 18 o 21 años dependiendo de la ciudad.

¡No olvides revisar las reglas completas del concurso! Puedes encontrarlas acá. Si estás en Arizona, consulta estas reglas. Si estás en New York, New Jersey o Connecticut consulta estas reglas. Y si escuchas El Bueno La Mala y El Feo, consulta estas reglas. Es importante leerlas para conocer todos los detalles sobre la elegibilidad, el período del concurso y cómo se elegirán a los ganadores.