Farina y El Alfa sacuden el dembow con su nuevo hit 'DORA'

Farina, la talentosa artista colombiana conocida por su poder en el dembow, continúa dejando huella en la escena musical urbana.

Tras el éxito arrollador de su tema "La Torta", que se mantuvo en el Top 20 de TikTok durante ocho semanas, y su nominación a los Premios Lo Nuestro por "EL VIBE" junto a Sean Paul, nos presenta ahora su último sencillo titulado 'DORA', en colaboración con el dominicano El Alfa.

Con su característico ritmo que la ha destacado como una de las figuras más relevantes del género, 'DORA' invita irresistiblemente al baile con una letra contagiosa. La participación de El Alfa le da un ingrediente adicional a este tema, que eleva el dembow a otro nivel. Este nuevo tema, que sin dudar será otro éxito en la carrera de la cantante colombiana, será parte de su próximo álbum.

'DORA' viene acompañado de un videoclip que muestra a Farina junto a un grupo de mujeres en una lavandería, convirtiendo el lugar en el escenario de una fiesta explosiva y húmeda. El adelanto del video superó los 2 millones de views.

"La Nena Fina", ha conquistado la industria musical con su estilo único, sus letras contundentes y su voz inconfundible. 'DORA' es otro capítulo en la exitosa carrera de la cantante colombiana, que sigue rompiendo barreras y dejando una marca indeleble en la música latina contemporánea.

Escucha acá DORA:

