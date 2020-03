Eventos musicales, festivales y conciertos suspendidos o cancelados por coronavirus

A continuación te dejamos una lista con los eventos musicales más representativos que no se llevarán a cabo en las fechas que estaban programados y que aún no se sabe si se realizarán en los próximos meses.

El artista colombiano decidió reprogramar las fechas de la gira que lo llevarían a Milán y a Grecia. Fuentes cercanas al cantante señalaron que la decisión tenía que ver con algunas normas para proteger la salud no sólo del artista, sino también de su equipo de trabajo y de todos los asistentes a su evento musical. En Milán el concierto que tuvo que celebrarse el pasado 7 de marzo se corrió para el 31 de este mismo mes, por esta misma razón también fue cancelada su presentación en Grecia.

El evento más importante de la cultura K-pop que se realizaría en Los Ángeles también fue cancelado debido a la propagación del coronavirus en todo el mundo. Este festival estaba programado para celebrarse el 25 de abril pero sus organizadores señalaron que el evento no se llevaría acabo en esa fecha y hasta ahora no han anunciado la reprogramación del festival, debido a las dificultades que han tenido los vuelos provenientes del continente asiático, por esta razón los seguidores de este género esperan por una nueva fecha para disfrutar de estrellas del K-pop como Twice, Super Junior, Red Velvet y NCT 127.