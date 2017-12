Estas son las razones por las cuales Lele Pons es la próxima Jennifer López

Para promocionar su sencillo 'Downtown', J Balvin y la brasileña Anitta contrataron a los influencers Lele Pons y Juampi Zurita para hacer un nuevo video de la canción en el que aparecen bailando una sensual y divertida coreografía. El video, publicado en la cuenta de Youtube de Lele (tiene más de 6 millones de seguidores), obtuvo más de 5 millones de reproducciones en 24 horas tras su lanzamiento el 14 de diciembre.

Camila Cabello también llamó a Lele, quien se hizo famosa con sus videos en la plataforma Vine cuando aún estaba en escuela superior, para actuar en el video oficial de su canción 'Havana'. Lele, cuyo nombre completo es Eleonora Pons, terminó el 2017 siendo la persona con Stories más vistas en Instagram (donde tiene 20 millones de seguidores), sobrepasando a personalidades como Kim Kardashian y Cristiano Ronaldo.



Canta, baila, actúa, hace comedia, es bilingüe, domina las redes sociales y es amiga de los famosos. Esta venezolana criada en Miami está posicionada para ser la próxima Jennifer López, una "tour de force" que ya está dominando el público jóven digital y sólo tiene 21 años. También ya en su resumé: fue parte del jurado del certamen de Miss Universo, desfiló en el show de Dolce & Gabanna en Milan en febrero y Forbes la nombró como una de las 30 personas menor de 30 años más influyentes del mundo. Portavoz de marcas como CoverGirl, Lele fue escogida por Youtube para estelarizar su video "Rewind 2017" sobre los momentos virales del año (número de reproducciones: más de 160 millones en 10 días).



Lele, quien es sobrina política de Chayanne, no ha lanzado música propia aún pero tiene formación en canto de ópera. Aún sin un sencillo en su haber, Lele ya es parte del ecosistema musical: apareciendo en videos de bandas norteamericanas como Blink-182 y del DJ de EDM Marshmello y haciendo coreografías para canciones pop en sus redes sociales como Musical.ly. También es una presencia constante en los premios musicales: ha presentado los premios MTV MIAW 2017, en Latin GRAMMY y en Premios Juventud.

A diferencia de divas glamurosas como Jennifer López y otras de su generación, Lele se distingue por su cercanía con su audiencia y su humor: no tiene miedo a reírse de sí misma y parte de su encanto es hacer el ridículo en sus videos o aparecer sin arreglar o maquillar.

En una entrevista reciente con Billboard, Lele asegura que tiene muchos planes para hacer más contenido musical pero no que no tiene prisa por sacar algo propio que no sea especial o con propósito. "La música está en todos lados y es una manera increíble y creativa para expresarse, me encanta", dijo.

