ENTREVISTA EXCLUSIVA: So!YoOn, su nuevo álbum y su colaboración junto a RM de BTS

A pesar de que mi lengua madre es coreano, yo quería asegurarme que este álbum no tenga muchas barreras, a veces los artistas nos encontramos con barreras de idioma y yo no quería eso. No fue fácil escribir ni pronunciar en inglés, pero se dio muy natural. Cuando escribo mis canciones, generalmente lo hago en coreano y pienso en la cultura coreana, pero esta vez no quería limitarme, el inglés me permitió expresar las ideas claramente. No fue intencional, solo fluyó.