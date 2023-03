ENTREVISTA: Becky G, una mujer poderosa que busca ayudar a otras mujeres

Como artista yo diría 'Mayores'. Obviamente, fue como la canción del boom de Becky G en mi proyecto en español, específicamente. Yo tenía canciones antes en inglés, pero esas canciones creo que no, no eran como lo que era ‘Mayores’ en la perspectiva de que aprendí mi valor como mujer en la industria, el poder de mi voz, también en hablar de temas más importantes. O sea, obviamente fue una canción muy atrevida, muy así como doble sentido, pero fue más grande que eso. Fue demostrar que si un hombre lo hace, ¿por qué a él no dicen nada? Pero ahora que Becky está cantando una canción, el mismo estilo de música, con letras iguales. ¿Ahora sí muchos tienen algo que decir? Entonces ese fue cómo mi momento de reflexionar en OK, esta es una responsabilidad muy grande, pero me siento cómoda, me siento lista y sé que vale la pena al final del día. Entonces yo diría que esa canción fue cuando dije algo está cambiando mi vida.