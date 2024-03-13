Elsa y Elma: El poderoso mensaje y la intimidad detrás de su canción 'Entre Las Piernas'

¿Cómo nace la idea de crear canción?

Yo creo que la canción nace porque la estaba gestando justamente hace muchos años. Sentía nervios, sentía un poco de miedo de asumir una postura política ante el ser mujer, pero fue una cosa totalmente genuina, en donde tenía una sesión de composición, estaba en mis días premenstruales un poco harta de todo, sensación totalmente válida, y estaba cansada y no quería tener una sesión de composición y hacer una canción más que hablara de te quiero, no me quieres, me quieres, no te quiero. Entonces, durmiéndome, me la soñé y empecé como, ay, con esta sangre que me corre entre las piernas, bla, bla, bla, e hice el coro, hice el concepto y llegué al día siguiente: bueno, señores, la canción se va a tratar de esto. Y así fue.

¿Y fue un proceso creativo diferente a cómo han sido otras de tus canciones?

Pues fíjate que ya van como tres canciones que me nacen entre sueños, ya es una constante con mi compañero de cama que escucha a una loca ahí grabando voice notes en medio de la madrugada, pero el proceso creativo fue distinto porque yo nunca llevo a las sesiones con el tema y la canción casi hecha. Entonces, sí, eso sí.

Esta canción llega justo para el mes de la mujer…

Sí, es un mes de recordación del camino andado y de conciencia del camino por andar. Dudé mucho si sacar esta canción en este mes porque no me gustaría utilizar su mensaje a mi favor, ¿no? En un sentido de marketing, pero también con mucha conciencia. Dije, bueno, hay que utilizar también los símbolos, las fechas y utilizarlo de manera respetuosa, por lo cual, por eso justo lo lancé como a principio de mes y me di cuenta que también el arte puede ser una ofrenda. Es una ofrenda que me hice a mí misma de validarme justamente mi experiencia y que le hago a las personas que decidan adoptar la canción.

¿Cómo es esto de abordar temas feministas de esta manera tan directa¿ ¿hubo algún miedo a lo que dijeran?

Sí, mira, el miedo mío era previo. Como que siempre decía, es que se me hace que el lenguaje del feminismo es muy fuerte para meterlo en una canción que a mí me gusta cuidar tanto, digamos, como las palabras, la poesía, lo lindo que se sienta, que se escuche.

Me parece que son palabras que con toda razón utilizan el tema de la violencia, de morirse, de imágenes duras que atravesamos las mujeres. Entonces por eso siempre lo tenía ahí como guardado, pero agradezco a la inspiración, porque bajo mi perspectiva lo que logré fue bajar en mi propio lenguaje, en mi propia forma de escribir una canción que refleja la realidad lo suficiente y también deja a la imaginación lo suficiente para que digamos que cada cual le inserte su propia experiencia.

Entonces como que me siento la verdad muy orgullosa de haber logrado eso, como que un lenguaje muy mío para un mensaje también muy mío, pero también creo que también de muchas.

El video de la canción es un video animado, que haces por primera vez así, y donde la sangre menstrual tiene un papel importante. ¿Por qué decides hacerlo así?

La idea fue muy clara porque teniendo claro que la imagen de la menstruación es un tabú. O sea, yo le ofrecía a marcas de toallas menstruales como la canción y les decía como, oigan, hagamos un proyecto, hagamos un proyecto social, hagamos... Y es muy interesante que prefieren poner, con todo respeto a él, a Manuel Turizo hablando de la menstruación, que poner una mujer hablando de su sangre en sus comerciales. A mí eso me vuela la cabeza.

Que prefieren poner mensajes de autoayuda en los papelitos que decir, sí, recogemos sangre. Entonces como que consciente de esta negativa del mundo, de aceptar que vamos por la calle, millones de mujeres y de personas con sangre entre nuestras piernas. Y esta sangre simboliza cosas súper poderosas, que para todas son iguales y distintas.

Dije, no puedo hacer un video musical normal, porque si me riego en sangre, se va hacia lo grotesco, se va hacia el rechazo, se va hacia la censura del mismo YouTube, de las mismas plataformas, porque toda sangre es violenta, ¿no? O sea, a veces se prefiere más la violencia que la sangre menstrual. Entonces dije, bueno, la animación es un medio de arte que siempre he querido explorar.

La canción también aborda experiencias personales tuyas, como aquella de cuando ingresaste a un estudio, cuando tenías 16 años a grabar y te quisieron imponer una cancón. ¿Cómo ha sido tu evolución y relación con la música desde ese entonces?

Yo crecí en un hogar en que mi abuela y mi madre son matriarcas y feministas, y yo las he visto ser las primeras, las únicas y las mejores en lo que sea que quieren hacer, pero son antifeministas según ellas, y nunca se cuestionó nada alrededor. Entonces, así salí yo al mundo de la música.

O sea, vámonos tranquila, segura, y me ha costado, por eso mismo que tampoco tuve, digamos, que esta educación en el feminismo, me ha costado hacer la matemática de cuándo la respuesta radica en el ser mujer. La respuesta negativa, el por qué estoy abriendo este festival, si yo soy la persona con más escuchas antes de cinco bandas, ¿por qué me preguntan si traje mi ukelele? Hay una parte de la canción que es chistosa, que hice o de esto que estaba diciendo en un estudio, pero esto fue en Los Ángeles, que me acuerdo un tipo que llega al estudio a cantar mis canciones y me dice, trajiste tu ukelele. ¿Dónde está tu ukelele? Y yo, como tú que conoces mi música, no. Pero, pues, ¿dónde está tu ukelele?.

Entonces yo dije, como, ¿qué tal como solo por ser mujer ya empiezan esas asociaciones, esas predisposiciones? Que el hecho de que todos te preguntan si compones tu música, por ejemplo, ¿por qué a un hombre casi no le preguntan?, se asume que él está ahí componiéndola. ¿A mí por qué si me pregunta? ¿Por qué se impresionan de que la compongo si es obvio para mí? Entonces, justo, ha sido una cosa como de, a mí no me gusta pelearme y a mí me gusta demostrar más que discutir, pero hay momentos en los que sí se me sale la rabia y a veces sí ejerzo un poquito de poder, debo aceptarlo, como no me subo a esa hora en el festival y se joden porque por mérito este es mi lugar. Mi lugar es este y si hay algo que yo sé, es mi lugar, señores.

Has estado nominada seis veces al Latin Grammy en diferentes categorías. ¿Te motiva aún más o simplemente lo que importa es lo que tú sientes cuando estás componiendo?

Sí, eso no ha influido en absoluto, si soy sincera. Obvio que cuando te nominan de la nada empiezas a pensar que te lo puedes ganar y que los astros pueden alinearse y que el mundo está a tu favor, pero desde la última vez que ni yo esperaba ni hice nada para que me nominaran, es más, hice todo lo contrario, no trabajé con los que toca para ganarse un Grammy, les dije que no, devolví mezcla, o sea, todo lo hice y aún así se logró eso. Yo me empecé a sentir como, guau, ¿me lo puedo ganar? Y luego llegué allá y fue como, ay, se me olvidaba que esto no es así, chao Elsa, vuelve a lo tuyo. Entonces yo cada vez en lo mío, la verdad, ninguna decisión es afectada por ello.

Obviamente que me sueño con una foto con cinco GRAMMY's y diciéndole a todos, coman m***a, lo hice a mi manera y aún así gané estas vainas y ponerlo en mi inodoro, con todo respeto, pero bueno, también no me suman ni me quitan ni me hacen más ni me hacen menos. De pronto a ojos de afuera sí, pero a los míos, cero.

¿Qué proyectos vienen después de esta canción?

Viene un proyecto hermoso. “Entre Las Piernas” es la primera canción de este.