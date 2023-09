Elena Rose cautiva con emotiva interpretación del Himno Nacional en juego de la NFL

“Me mandaron este video del momento que nos bajamos de cantar el himno en frente de 65.000 personas 🥹😮‍💨🙏🏻 la presión y la responsabilidad que sentí fue de otro mundo. Más que todo a nivel espiritual y personal porque siento que fue una gran batalla que vencimos y aprendimos un montón. Me contaron que fue un juego histórico para la NFL y tengo la certeza que el amor de Dios estuvo presente. Gracias de rodillas Padre ❤️ por creer en mi, por darme la fuerza cuando siento miedo, por las almas que me sostuvieron en ese espacio, por mis amigos, familia y equipo que siempre están. Me dejo sentir porque me importa, me importa a dónde vamos… me importa el mensaje, me importa dejar algo bonito. Quiero ser mejor para ustedes siempre 💘🫶🏻… no sientan miedo de sentir 💓 aquí todos tenemos un propósito que es más grande de lo que creemos 💫🤝🏻🫶🏻”, comentó Elena en su perfil de Instagram.