Décimo Cuarto, el nuevo álbum colaborativo de Andrés Cepeda junto a otras estrellas

Le he puesto esos títulos a mis últimos dos álbumes, un poco para ser consciente de ese recorrido. El anterior fue el 13° y este es el 14.º de ser consciente, de haber tenido la posibilidad de publicar todos esos álbumes. Creo que este es el último al que le voy a poner título de números. Pero lo quise hacer de alguna manera, para ser consciente de ese recorrido, de ese camino. Y estos dos álbumes tienen títulos numéricos porque son un solo proyecto que se dividió en dos álbumes. 13 y 14 son son un solo proyecto que tiene un ánimo colaborativo, un espíritu de participación con otros artistas y con la intención de colaborar, de compartir y de intercambiar sobre todo conceptos frente a lo que es la composición, la producción, la interpretación y buscando hacerlo con artistas, no necesariamente todos del mismo género mío y no necesariamente todos de mi misma generación. La mayoría son gente mucho más joven que yo. Entonces, la intención de hacer esto es explorar nuevas maneras de abordar el oficio de hacer música. Ese intercambio necesariamente implica un aprendizaje por parte mía y por parte también de las personas con las que colaboro. Ese intercambio creo que es muy saludable para todos, y a mí particularmente siento que me oxigena, me refresca, me da nuevas herramientas, me abre nuevas maneras de ver mi oficio y de entender cómo otros de mis colegas lo hacen y también de compartir con ellos mi experiencia. Entonces, este laboratorio de intercambio se traduce en estos dos álbumes, en la producción de estos dos álbumes. Y también quedan unas lecciones hacia futuro para otros proyectos que yo haga. Ha sido una experiencia muy interesante y siento que me nutren como artista, y el resultado me tiene muy contento, hay canciones muy bonitas con gente con las que tengo una relación de amistad personal muy larga o recién conocí para el proyecto y con quienes establezco también una amistad para el futuro. Entonces sí, muy satisfecho de la gente que pude invitar y del resultado de esas colaboraciones.