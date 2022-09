Uforia New Music Picks: Camilo, Rosalía, Blessd y más música nueva para este viernes

¡Leave it up to Camilo para regalarnos otro masterpiece! Debutando su tercer álbum de estudio titulado, “De Adentro, Pa’ Afuera”, el aclamado colombiano busca demostrar su lado más íntimo y vulnerable con este proyecto. Contando con la participación de artistas como Camila Cabello, Nicki Nicole y Grupo Firme, este disco viene compuesto de 11 temas que recorren las cosas más preciosas y sagradas para él.