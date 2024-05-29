Descargar App
Boza revela los secretos detrás de 'Orión' y su colaboración con Elena Rose

El talento panameño Boza nos revela cómo nació su más reciente éxito, "Orión". Una colaboración con la destacada Elena Rose y una grabación llena de cultura y buenas vibras en Panamá hacen de este tema un lanzamiento imperdible.

Lideny Villatoro
Imagen Kevin Sarmiento “Kedsac”

¿Cómo surge el tema y el nombre de “Orión”?

El tema “Orión” me salió de un campamento de escritores de Sony en Miami, en el cual compartí con diferentes productores y compositores. Fue difícil decidir cuál nombre usar porque tuvimos muchas opciones, pero sentimos que “Orión” fue el mejor porque es una constelación y se puede hacer mucho con eso.

¿Cómo se dio la colaboración con Elena Rose?

En la canción obviamente se necesitaba una mujer y creo que una de las mejores voces femeninas es Elena Rose. Se lo mandé, le gusto la música, vibro con la canción y se montó. Ella le da el toque especial a la canción.

¿Cómo fue trabajar con Elena Rose?

Es nuestro segundo tema juntos, la primera fue “Party en mi Casa” y fue un éxito. Grabamos “Orión” en ciudades distintas, pero grabamos el video juntos en mi país de Panamá. Disfrutamos bastante grabando el video, todos los que estuvimos ahí lo disfrutamos.

¿De qué trata este nuevo tema musical?

“Orión” se trata de un hombre que intenta conquistar una mujer, pero ella tiene unas heridas y no se quiere enredar con el amor en este momento. Pero el hombre insiste en que le dé una oportunidad porque él es diferente, él le quiere demostrar que las cosas sí se pueden dar.

¿Cómo supera Boza un desamor?

Con tiempo. También con distracciones, con enfoque, uno puede superar el desamor.

¿Cómo fue grabar el video musical?

Fue un día que hicimos bastante trabajo, pero valió la pena. Quedo tal cual como queríamos que quedara y es un video que tiene mucha exposición cultural y de buenas vibras. También expresamos visualmente lo que es el talento panameño por música y los bailes.

Escucha 'Orión'

