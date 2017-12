Bon Jovi entre los admitidos al Rock and Roll Hall 2018

Jon Bon Jovi al Salón de la Fama del Rock and Roll

Jon Bon Jovi al Salón de la Fama del Rock and Roll Getty Images

El Salón de la Fama del Rock (el Rock & Roll Hall of Fame) anunció el martes los 5 artistas admitidos al salón en 2018: Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, Moody Blues, y Nina Simone. Sister Rosetta Tharpe, considerada la madrina del rock and roll, será galardonada póstumamente con un premio por su influencia.

Es significativo que dos mujeres negras hayan sido admitidas a este prestigioso club históricamente dominado por hombres blancos. La pianista y cantante de jazz y blues Nina Simone, fallecida en 2003, siempre alzó la voz contra la discriminación racial y los derechos civiles, aunque fuera considerada controversial para su época. Sister Rosetta Tharpe, fallecida en 1973, fue instrumental en los años 30 y 40 interpretando blues, soul y gospel y por su habilidad con la guitarra eléctrica, convirtiéndola en una pionera y gran referente del rock.



publicidad

Los ganadores del Rock & Roll Hall of Fame 2018 fueron escogidos por una votación de más de 900 miembros de la industria de la música y también votación de fans a través de la página web del salón y museo con base en Cleveland, Ohio. El 14 de abril 2018 los artistas serán admitidos al salón oficialmente en una ceremonia que se televisará por HBO.

El grupo Rage Against the Machine, conocido por su abogar por derechos de las minorías y su apoyo al movimiento Zapatista en México en los años noventa, fue entre los nominados pero no resultó admitido. Latinos que son parte de este selecto grupo de artistas son Carlos Santana, Ritchie Valens ('La Bamba') y Linda Ronstadt.