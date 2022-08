¿Belinda le pidió dinero a Lupillo Rivera cuando fueron novios?

El video de la transmisión se lo mostraron a Lupillo Rivera durante una entrevista en el programa Hoy, en la sección “¿De qué me hablas?”, y le preguntaron si sería verdad o mentira que ella no necesita hombres para tener lujos. Aunque trató de contener la risa, no pudo, y solo hizo gestos con las manos, dando a entender que sí.