Elecciones en Florida: Dan ganador al republicano DeSantis y en la contienda al Senado habrá recuento manual

MIAMI, Florida.- Los resultados no oficiales de las elecciones en Florida muestran que la contienda para la gobernación parece haberse resuelto después del recuento con máquinas, dando ganador al republicano Ron DeSantis. Pero la pelea por el escaño al Senado federal irá a un recuento manual, según lo reportó AP.

En todo caso, Gillum no ha reconocido aún la derrota. Tanto él como sus partidarios creen que todavía hay posibilidad de que la diferencia se cierre y que incluso tome la delantera. Por ello se espera que haya demandas que podrían provocar que se sumen votos aún no contabilizados y que solo un proceso manuel puede agregar a su favor.

"Como lo demuestran los informes no oficiales de hoy (jueves) y los recientes procedimientos judiciales, hay decenas de miles de votos que aún no se han contado. Planeamos hacer todo lo posible para asegurar que cada voz se escuche en este proceso. Los votantes deben saber que su decisión de participar en esta elección, y en cada elección, es importante. No se termina hasta que se cuenta cada voto emitido legalmente".