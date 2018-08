LOS ÁNGELES, California.– Algunos migrantes que vieron morir a la mexicana Gabriela López Franco aseguraron que la lancha en la que ingresaron ilegalmente a California en 2015 fue impactada con dolo por la embarcación en la que iban tres agentes fronterizos. Pero un juez federal no les creyó.

¿Qué pasó en el mar?

En un principio, el CBP aseguró que sus agentes no chocaron deliberadamente contra la lancha, la cual interceptaron alrededor de las 2:00 de la madrugada del 18 de junio de 2015 a unas 12 millas de la costa de Encinitas. Los oficiales les ordenaron detenerse usando un altavoz, pero el traficante de personas aceleró hacia altamar, desatando una persecución.

Poco después, contaron, el bote-patrulla, de 38 pies de largo y 18,000 libras de peso, se dirigió a gran velocidad hacia los migrantes y les pasó por encima intencionalmente. La panga terminó hundida y sus pasajeros, luchando por no ahogarse en un mar embravecido.

"Mi conclusión es que lo hicieron a propósito, porque ya estábamos parados, no había problema", afirmó entonces Ruiz, originario de Jalisco.

La versión de los agentes

Uno de los agentes que se involucraron en el accidente, Christopher Hunter, testificó en la corte que el chofer de la panga no obedeció las órdenes de que se detuviera, aceleró y se alejó. Entonces, los agentes dispararon dos bengalas, pero el 'coyote' no disminuyó la velocidad.

Por su parte, el oficial Craig Jenkins relató que un hombre le indicó que una mujer no había salido a flote, pero este no intentó rescatarla, sino que le pidió a uno de los migrantes que lo hiciera. Cuando sacaron a Gabriela, los agentes le dieron resucitación cardiopulmonar, pero no lograron salvarle la vida.