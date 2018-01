LOS ÁNGELES, California.- Luego de que el presidente Donald Trump declarara sus intenciones de ver los prototipos del muro que pretende construir en la frontera con México, autoridades de San Diego anunciaron esta semana restricciones para los próximos seis días en la zona donde se ubican.

Personal del condado colocó el martes varios señalamientos viales que indicaban que del viernes 5 al miércoles 10 de enero habría una restricción temporal para manifestantes en el área de Otay Mesa.

Ese mismo día estuvo en el lugar la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, en una visita relámpago a la que no tuvo acceso la prensa.

Los anuncios indicaban que el área de la restricción temporal está comprendida entre las calles Enrico Fermi, Airway Road, Vía de la Amistad y Siempre Viva Road, donde quedará prohibido la presencia de manifestantes con armas, explosivos, palos, bates, cadenas, navajas, piedras, botellas de vidrio y todo tipo de objeto que pueda ser utilizado como arma o instrumento para causar disturbios.

Aunque los señalamientos de restricción fueron retirados el miércoles, agentes policiales de San Diego habrían recibido órdenes de estar preparados para una posible visita presidencial que tendría lugar entre este viernes y próximo miércoles, según reportó ABC.



“Tenemos algunos prototipos maravillosos que hemos puesto y tal vez pueda ir allí muy pronto y mirarlos en su forma final”, mencionó el presidente Trump en una reunión de gabinete que tuvo el pasado 20 de diciembre.



La declaración de Trump, la presencia repentina de la jefa del DHS y los señalamientos restrictivos despertaron sospechas de una visita presidencial, por lo que grupos a favor y en contra del muro fronterizo estarían llevando a cabo manifestaciones.

Una vocera del condado de San Diego aseguró que la restricción fue anunciada luego de que recibieran informes de que algunos grupos planeaban llevar a cabo protestas.



“La restricción temporal debe anunciarse públicamente antes de un evento, pero ahora hemos recibido información de que las protestas no se materializarán y por ello decidimos retirar los señalamientos”, indicó Alex Bell en representación del condado.

El pasado 9 de diciembre se registró una manifestación encabezada por simpatizantes de Trump que apoyan la construcción del muro fronterizo, la cual se tornó violenta al enfrentarse a opositores que también se hicieron presentes en el lugar donde se han levantado los 8 prototipos.

El muro fronterizo ha sido el estandarte con el que Trump encabeza su política antiinmigrante y la principal promesa de campaña, pero para construirlo requiere que el Congreso apruebe un presupuesto de $1,800 millones de dólares.



El presidente estaría utilizando como moneda de cambio el alivio migratorio DACA para que los demócratas aprueben los recursos para la construcción del muro.



The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!