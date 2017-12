Advierten que conducir bajo los efectos de la marihuana es igual o peor que manejar borracho

LOS ÁNGELES, California.- "Si manejas drogado serás multado", sería la traducción de los nuevos anuncios luminosos que autoridades encendieron en autopistas de California a unos días de que entre en vigor la ley que regulará la venta, el cultivo y el consumo de la marihuana con fines recreativos.

El anuncio en las carreteras, que en inglés se lee "Drive High, Get A DUI", es para advertir a los automovilistas que conducir bajo los efectos de la marihuana implica algún grado de impedimento para estar tras el volante y que es equivalente a manejar borracho.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) ha expresado preocupación de que haya más conductores en las vías bajo los efectos del cannabis porque estos consideren que la hierba no afecta sus sentidos y que pueden tomar el volante. Para eso quieren dejar claro este aspecto antes de que los conductores decidan tomar esa mala decisión.

La ley para el consumo de la marihuana recreativa, conocida como AUMA (Adult Use of Marijuana Act) y derivada de la Proposición 64 que aprobaron los votantes en noviembre de 2016 y que entra en vigor este 1 de enero, prohíbe conducir bajo los efectos de la hierba o llevarla en el vehículo en empaque o contenedor abierto.

No acatar ese punto de la ley implica una sanción que es similar a lo que se conoce actualmente como DUI (Driving Under the Influence/ manejar bajo los efectos de alcohol o drogas) y aunque el costo de la multa será de 250 dólares –menor a los $390 que cuesta la infracción por manejar ebrio–, la falta puede tener mayores consecuencias en caso de reincidencia o estar involucrado en un accidente.



El costo total por DUI podría llegar a costar hasta 10,000 dólares en multas y otros pagos, además de suspensión de licencia y hasta seis meses de cárcel, como indicaron en conferencia de prensa conjunta la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y el Club de Automovilistas AAA cuando este miércoles anunciaron la campaña para educar sobre la nueva ley.

Según estudios que se han realizado sobre accidentes relacionados con el consumo del cannabis, el automovilista bajo los efectos de la hierba tiende a reducir la atención en la carretera y provoca que este se desvíe del camino o que invada otros carriles, explicó Doug Shupe, representante de la AAA.

"La Fundación AAA para la Seguridad en el Tránsito ha estudiado ya este problema. De hecho, en el estado de Washington, después de que legalizaron la marihuana para uso recreacional, los accidentes fatales que involucraban personas que habían usado recientemente esta sustancia se multiplicaron por más del doble", advirtió Shupe.

Las autoridades piden no tomar este tema a la ligera y recuerdan que estos "accidentes prevenibles provocan cientos de víctimas que pierden la vida, miles de personas heridas y un sinnúmero de familias destruidas".