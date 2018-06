LOS ÁNGELES, California.– Ignacio Villatoro no puede más y rompe en llanto. Tres de sus hijos de 2, 6 y 13 años llevan más de un mes en un centro de detención para menores en Nueva York, a 1,700 millas de distancia de su madre, María Guinac, quien fue enviada a Texas desde California cuando solicitaron asilo en la frontera. Cada vez hablan menos con los niños, quienes no saben que quien los separó fue la administración Trump y creen que sus padres no los quieren ver.