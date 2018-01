ICE hará redadas en vecindarios y centros de trabajo en California a partir del 1 de enero

LOS ÁNGELES, California.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reiteró esta semana que "no tendrá otra opción" que realizar a partir del 1 de enero redadas en vecindarios y centros de trabajo en California, debido a la ley SB54 que lo convierte en un estado santuario. Dicha legislación limita la cooperación con las autoridades de inmigración, por eso las policías locales -algunas a regañadientes- ya se preparan para ampliar las protecciones para los indocumentados.

"La SB54 tendrá un impacto negativo en las operaciones de ICE en California al eliminar casi toda la cooperación y comunicación con nuestros socios del orden público en el estado", advirtió ICE retomando un comunicado en el cual su director interino, Tom Homan, rechazó tal iniciativa en octubre pasado.



"ICE no tendrá otra opción que realizar redadas en vecindarios locales y en lugares de trabajo, lo que inevitablemente resultará en arrestos adicionales", agrega el boletín enviado a Univision Noticias por la vocera del organismo en Los Ángeles, Lori Haley.

También conocida como el 'Acta de Valores', la ley se promulgó en octubre con el fin de otorgar mayor protección a los indocumentados durante una administración que ha endurecido sus políticas migratorias. Esta prohíbe a las policías locales y estatales indagar el estatus migratorio de las personas, participar en operativos de ICE y transferirles a los detenidos que hayan cometido delitos menores.

Por ello, todas las agencias policiales, incluso las que se oponen a la SB54, han comenzado a cambiar sus procedimientos, dejando de seleccionar a los presos y entrenando a su personal para que no comparta información sobre los indocumentados. Tal es el caso del Sheriff de los condados de Orange, Los Ángeles y Riverside, los cuales rechazaron públicamente declarar a California un estado santuario.

Jim McDonnell, Sheriff angelino, advirtió en marzo que habría más operativos federales por esta norma y por la legalización de la marihuana para uso recreativo, que también entra en efecto este 1 de enero. "Ellos pueden hacerlo, tienen el derecho; es contra la ley federal", expresó entonces el funcionario.



La agencia de McDonnell dijo este jueves que continuaba revisando los lineamientos de la SB54 para acatarlos al pie de la letra. Su vocera Nicole Nishida señaló que por el momento solo han identificado ciertos aspectos que son distintos a sus políticas ya en pie.

"Los delitos graves solo calificarán (para ser notificados a ICE) si el recluso fue condenado en los últimos 15 años (anteriormente no se especificaba un marco de tiempo); los delitos menores elegibles solo calificarán si el recluso fue condenado en los últimos cinco años; y se agregaron delitos menores específicos a los cargos que califican", mencionó la portavoz en un comunicado.

La nueva legislación señala que los policías y agentes del sheriff, incluyendo los que trabajan en las cárceles, podrán seguir trabajando con las autoridades federales de inmigración si es que una persona ha sido hallada culpable de una gama de 800 delitos, mayormente graves y delitos menores que pueden ser aplicados como serios. Sin embargo, estos no podrán entregar inmigrantes a las autoridades federales si solo tienen delitos menores en su historial delictivo.



El Sheriff de Riverside precisó que a partir del lunes acatará esta normativa y, cuando pueda entregarle un indocumentado a ICE, lo hará en la recepción de sus cárceles. "Cuando la ley entre en vigor solo le notificaremos a ICE sobre los detenidos que tienen convicciones por delitos graves o violentos", dijo a Univision Noticias Jerry Gutiérrez, responsable de las cárceles administradas por esa agencia.



La lupa de ICE seguirá en las cárceles

Otra crítica de la ley de estado santuario, la titular del Sheriff del condado de Orange (OCSD), Sandra Hutchens, incluso le pidió a sus agentes que desde este miércoles solo verifiquen el estatus migratorio de los que cometieron delitos graves.

"La Sheriff Hutchens se opuso firmemente a la legislación, pero ahora tiene la obligación legal de cumplir con las disposiciones de la ley", dijo el OCSD en un comunicado.

Esta iniciativa, sin embargo, no afectará al programa conocido como "camas por fondos federales", un acuerdo entre el Sheriff de Orange y ICE por el cual recibe a inmigrantes detenidos y que le ha generado un ingreso de casi 27 millones de dólares desde agosto de 2010. En mayo, los supervisores de esa jurisdicción aprobaron recibir a casi 1,000 detenidos. La SB54 impide que esa cifra se incremente.



Los defensores de los migrantes en esa jurisdicción no solo cuestionaron la cantidad de camas, sino las condiciones de la cárcel Theo Lacy, considerada la peor en California para los inmigrantes debido a las múltiples denuncias por golpizas, castigos severos, negligencia médica y hasta por alimentar a sus detenidos con carne podrida.

Orange es uno de los cuatro condados de California al que se les permite alojar en sus cárceles a los detenidos de ICE. Al resto ahora se le prohíbe ofrecer espacios en sus prisiones.



Por su parte, el Sheriff del condado de San Bernardino comentó que no se vienen modificaciones en sus políticas. "Nuestros agentes no realizan acciones migratorias, ahí no hay cambios", mencionó su portavoz Rubén Pérez en una entrevista con Univision Noticias.

El vocero dijo que, no obstante, no evitarán que ICE sepa sobre las personas que están bajo su custodia, ya que cada recluso es fotografiado y se le toman las huellas dactilares, información se traslada a una base datos a la cual pueden acceder agencias del orden locales y federales, incluyendo ICE.

Si alguna persona despierta el "interés" de ICE, envía una solicitud conocida en inglés como 'detainer request'. Para cumplir con la llamada Ley de Confianza (Trust Act), otra norma que protege a los inmigrantes, las policías locales deben notificar al detenido que se ha emitido dicha petición.



"ICE hace su propia investigación al recibir las huellas dactilares y si tiene un interés nos llama respecto a la persona que está bajo nuestra custodia y nosotros le notificamos al detenido, en cumplimiento con el Trust Act", explicó Pérez.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas concluye que la ley de estado santuario les forzará a enviar a inmigrantes detenidos a cárceles en otros estados y promoverá los cruces ilegales.

"En última instancia, la SB54 ayuda a proteger a los extranjeros que puedan ser deportados de las leyes migratorias y crea otro imán para más inmigración indocumentada, todo a expensas de la seguridad de las mismas personas que pretende proteger", advierte ICE.