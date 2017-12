LOS ÁNGELES, California.- Luego de haber sido declarado no culpable por un jurado en San Francisco la semana pasada, el gobierno federal presentó este martes nuevos cargos en contra del mexicano indocumentado que el presidente Donald Trump utillizó para agitar el debate migratorio.

El gobierno federal anunció que las nuevas acusaciones en contra de José Inés García Zárate están relacionadas con violaciones a la ley de inmigración y posesión de arma de fuego.



El jueves de la semana pasada un jurado lo absolvió por la muerte de la joven Kate Steinle, un caso que el presidente Trump usó para justificar el endurecimiento de las políticas migratorias, entablar una batalla legal en contra de las ciudades santuario e insistir en la construcción del muro fronterizo.

El mismo día que García Zárate fue exonerado, vía Twitter el presidente Trump calificó de “vergonzosa” la decisión del jurado.

Y al siguiente día arremetió también por su medio de comunicación favorito:

“El asesino de Kate Steinle vino una y otra vez por la frontera que débilmente protegió Obama, siempre cometiendo crímenes y siendo violento, sin embargo esta información no se usó en los tribunales. Su exoneración es una completa parodia de la justicia. ¡A CONSTRUIR EL MURO!”.



