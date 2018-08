LOS ÁNGELES, California.– Sentado frente a una cámara y sin camiseta, Forrest Gordon Clark se mostró más preocupado en denunciar un supuesto complot para asesinarlo que en hablar del incendio que en ese momento arrasaba todo a su alrededor. Su cabaña fue la única de la zona que no dañó el fuego Holy, que ha calcinado 9,614 acres en el sur de California y que –según las autoridades– este hombre provocó.

"Me han aterrorizado la (pandilla) MS-13 (Mara Salvatrucha) y Barrio 38 (sic). Me dijeron que enviarán a ocho mexicanos y que me matarán. Necesito salir en televisión porque si muero al menos sabrán quién lo hizo", expresó Clark con tono serio, en una entrevista que consiguió y publicó el canal ABC7.