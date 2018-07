"Mi corazón está partido y no puedo creer que esto esté pasando. Sigo continuamente viendo sus caras bellas. Han sido unos días muy duros", indicó.

"Les dije 'Ya voy de vuelta'. Dejé todo lo que estaba haciendo y me fui", afirmó entre sollozos. Ed sostuvo que las autoridades no les habían advertido de que debían evacuar la zona debido a las llamas del incendio.

Cuando trató de dar la vuelta con su auto, no pudo seguir por la ruta que normalmente toma. El tráfico hizo que abandonara el carro y tratara de llegar a su casa a pie. Pero nunca pudo: las llamas se lo impidieron.

"Pero aun así traté de llegar, pero vinieron y me pararon (las autoridades) y no me dejaron seguir", explicó.