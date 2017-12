"No me deprimí, seguí siendo el mismo": el elotero agredido en Los Ángeles persigue su sueño de ser empresario

LOS ÁNGELES, California. – En el verano pasado Benjamín Ramírez, un inmigrante mexicano y vendedor ambulante, llegó a los titulares nacionales por el violento enfrentamiento que tuvo con un hombre que volcó su carrito de elotes, destruyendo así su única fuente de ingresos.

El video del incidente se multiplicó en las redes sociales, donde desató una ola de críticas en contra del agresor y además sirvió para movilizar una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Benjamín a restablecer su pequeño negocio.

Aunque el joven guerrerense confesó que en un principio el ataque le provocó temor y lo dejó ansioso, al poco tiempo y con el apoyo de su familia, sus clientes y la comunidad -que recaudó más de 35,000 dólares para él- Ramírez regresó a las calles de Los Ángeles con un nuevo carrito de elotes y listo para seguir luchando por el 'sueño americano'.

"No me deprimí, al otro día seguí siendo lo mismo", reflexionó este joven sobre lo que le ocurrió, un incidente muy desafortunado, pero que lo impulsó hacia algo mejor pues la historia de superación de este guerrerense no acabó allí.

Esta semana Benjamín se graduó de un programa de capacitación para pequeños comerciantes ofrecido por la Cámara de Comercio de Pomona.



Ramírez, de 24 años, junto con 30 personas más, recibió su certificación luego de asistir a clases durante un lapso de seis semanas.

Los cursos amplían el conocimiento de los estudiantes del mundo empresarial en este país y les ofrece ayuda para preparar un plan de negocios. Este aprendizaje incluye clases de mercadotecnia, redes sociales, el sistema tributario y los requisitos legales para iniciar un negocio.

De su más reciente logro, Ramírez dijo estar muy contento y esperanzando de que con sus nuevos conocimientos pueda avanzar con su negocio ambulante.

El inmigrante agregó que el ataque que sufrió en el verano sirvió para renovar sus deseos de superarse y continuar luchando para lograr el éxito en EEUU.



"Fuerza. Me da aliento para seguir trabajando, seguir conviviendo con las personas, con los que me vienen a comprar y seguir adelante", expresó.