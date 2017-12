"Recuperar mi relación con mis tres hijos", el deseo del veterano deportado a México que regresa esta Navidad a EEUU

TIJUANA, México.- Marco Chávez, el primer veterano deportado que regresará legalmente a Estados Unidos, dice que cuando cruce la frontera por la garita de San Ysidro piensa pasar solamente con la ropa que vista y su documento más importante: su tarjera de residente permanente que le será restaurada. Atrás dejará el país que fue su hogar durante los 15 años en los que no pudo ver crecer a sus tres hijos y donde tuvo que rehacer su vida tras la deportación.

"Ahora lo que me queda aquí en Tijuana cabe en una caja", dice Chávez a Univision Noticias al comentar que sus padres viajaron el domingo pasado desde Los Ángeles para visitarlo y aprovecharon para llevarse sus pertenencias, pues pronto él estará de regreso a casa.



Este veterano de la Marina estadounidense se dispone a regresar a Estados Unidos gracias a un indulto del gobernador de California que le hizo elegible para restaurar su residencia legal en este país. A pesar de haber prestado servicio militar, en 2002 Chávez fue deportado cuando el gobierno le aplicó retroactivamente un ajuste de las leyes de inmigración que derivó de los actos terroristas del 2001.

"Yo cometí un delito (maltratar a una mascota) en 1997, fui 15 meses a prisión y salí en 1999; ya había salido y hacía mi vida normal cuando me detuvieron por aquel delito, por el que yo ya había pagado a la sociedad y de todos modos me deportaron", recordó.

Lo expulsaron a Tijuana. Poco después su esposa se mudó con sus tres hijos también a la ciudad fronteriza mexicana para estar con él, pero ambos carecían de empleo y ella no hablaba español. Además, a sus hijos criados en Los Ángeles la vida también se les dificultó y terminaron regresándose a EEUU.

Por eso la misión que se ha propuesto este exmarine de la Base Naval de Camp Pendleton en California "es recuperar mi relación con mis tres hijos".

Chávez lamenta que por haber sido deportado se perdió de la infancia y la adolescencia de sus hijos. Tiene en Iowa dos nietos que todavía no conoce. "Para ellos, mis hijos, debe haber sido muy duro no tener a su padre. Todavía no lo alcanzan a comprender bien, suponen que fui deportado porque hice algo muy malo o porque los quise abandonar", confiesa.



En la mañana de este martes inició esa nueva misión. Desde 'El Bunker', la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados en Tijuana, Marco Chávez telefoneó a uno de sus hijos. "Muy bien, ya vas a regresar, te voy a ver", cuenta el exmilitar que le dijo emocionado uno de sus hijos.

Para el que fuera infante de marina activo de 1991 a 1995, el perdón que le otorgó este año el gobernador de California, Jerry Brown, cambió su vida y le dio un giro que le permitirá regresar antes de Navidad a Estados Unidos.



En abril pasado el gobernador otorgó el indulto a tres veteranos que han sido deportados a Baja California. Uno de ellos es Chávez. Los otros dos son Héctor Barajas, fundador de 'El Bunker' y exmilitar de la Brigada 82 Helitransportada, y Erasmo Apodaca, un ex infante de marina condecorado que vive en Mexicali. Chávez es el primero que regresará a Estados Unidos.

Brown concedió los perdones a estos veteranos por gestión de Nathan Fletcher, presidente de la Coalición Despedidos con Honores, Deshonorablemente Deportados (HDDD). Fletcher, la asambleísta estatal de California Lorena González y un congresista de San Diego, Juan Vargas, llevaron personalmente los documentos de perdón a 'El Bunker' esta primavera.



La asambleísta Lorena González y Nathan Fletcher, acompañados por el congresista Juan Vargas (a la derecha), se dirigen a 'El Bunker' de Tijuana a entregar lor perdones que concedió el gobernador de California, Jerry Brown, a tres militares deportados. Manuel Ocaño

El perdón de California "fue muy importante, porque el delito que yo había cometido, por el que me deportaron, era estatal, no era federal, así que al eliminar ese delito, desapareció la razón por la que me habían deportado".

Ese también es el argumento de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en una corte federal de California, donde solicitan el regreso de los tres deportados a EEUU con documentos.

La noticia

Chávez dice que una tarde de finales de noviembre cuando trabajaba en Tijuana en un centro de llamadas de compañías estadounidenses, donde se ganaba la vida gracias a saber hablar inglés, recibió un correo electrónico en el que le informaban que podía regresar en cuanto concluyeran unos trámites.



"Yo creo que no le puse mucha atención, seguí trabajando, pero en la noche al llegar a casa comprendí lo que me estaban diciendo en ese correo", relató quien ahora se convierte en el primer veterano deportado que regresa legalmente a Estados Unidos.

La primera vez que cruzó esa misma frontera fue hace 45 años: "en ese tiempo tendría unos 6 meses de edad", recuerda. Su papá, un electricista, y su mamá, ama de casa, decidieron dejar atrás Ciudad Guzmán (Jalisco) por ir en busca de una mejor vida a Los Ángeles. "Salieron a buscar la torta bajo el brazo del bebé".

Al cumplir los 19 años se reclutó como infante de marina porque siempre quiso ser militar, asegura.

En los próximos días le avisarán cuándo pueda regresar al que él creció conociendo com su país. En ese momento Chávez llamará a sus padres para que salgan de Los Ángeles a recogerlo a la garita de San Ysidro. Solo sabe que será antes de Navidad, una Navidad que presiente será muy especial.