Niños sin nombres, mascotas muertas y casas repletas de basura: los misterios de la familia Turpin

LOS ÁNGELES, California. - A medida que las autoridades comienzan a desenredar los misterios de décadas de abusos y atrocidades que sufrieron los 13 hijos de David y Louise Turpin, una pregunta sigue sin respuesta: ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta nunca de lo que en realidad sucedía detrás de las puertas de la casa de esta familia’?

Desde el pasado 14 de enero cuando las víctimas—cuyas edades van desde los 2 a los 29 años— fueron rescatadas de la residencia donde sus padres presuntamente los mantenían atados con cadenas, sin comer prácticamente y sin poder siquiera bañarse, varias personas han hablado con los medios sobre los extraños comportamientos que observaron al cruzarse alguna vez con la familia Turpin.



publicidad

Relatos de las condiciones insalubres dentro de los hogares que habitaron, los horarios inusuales que tenían y la conducta de los menores han salido poco a poco a la luz pública, aumentando las inquietudes de las autoridades y las comunidades donde por años vivieron los acusados.

Algo que prevalece entre las múltiples crónicas de los parientes, vecinos y conocidos de los Turpin es el remordimiento por no haber percibido lo que encubría el hermetismo de la rara familia. Asimismo, muchos lamentan no haber alertado a las autoridades antes (aunque sea por detalles que parecían insignificantes en su momento), una acción que quizás hubiese prevenido años de abusos.

"Está muerta para mí"

Teresa Robinette, una de las hermanas de Louise Turpin, dijo en una entrevista con la cadena NBC, que por un tiempo se le permitió comunicarse con sus sobrinos a través de Skype, la aplicación para hacer llamadas telefónicas con video.

"Eran muy amables, pero eran conversaciones muy extrañas porque no eran muy habladores", recordó Robinette. Con el paso de los años esas llamadas fueron cambiando, añadió la mujer. Su hermana solo le permitía hablar con dos o tres de los menores a la vez y finalmente esa comunicación llegó a su fin.

Robinette perdió el contacto con los niños cuando la familia se trasladó de Texas a California en 2010. Luego de recibir la noticia de las acusaciones en contra de la pareja, su relación con su hermana cambió irreversiblemente: "está muerta para mí".



"Nuestra esperanza es que todos puedan llevar algún tipo de existencia normal o feliz", agregó sobre sus sobrinos.



El relato de Robinette coincide con las declaraciones hechas por Elizabeth Flores, otra hermana de la acusada.

Flores afirmó que por años pidió contactarse con sus sobrinos, pero que siempre se lo negaban. También reveló que vivió con la pareja cuando estudiaba en la universidad y que durante ese lapso David Turpin la obervaba cuando ella se bañaba.

Nunca reportó este extraño comportamiento porque estaba "joven y tenía miedo".

Por su parte, Betty Turpin, la abuela paterna de los niños, declaró en una entrevista con la organización Southern California News Group que los Turpin eran "como cualquier familia ordinaria".

La anciana, de 81 años, explicó que el núcleo familiar parecía tener una buena relación y que los menores se referían los unos a los otros con el apodo 'cariño'.



publicidad

Asimismo, la abuela expresó su asombro ante las acusaciones en contra de su hijo, David. "Siento que eran cristianos modelo. Es difícil creer todo esto. Con el paso de los años, (solo) el Señor sabrá lo que sucedió", reflexionó.

"Eran personas realmente misteriosas"

Ricky Vinyard fue vecino de los Turpin por varios años en el estado de Texas y recordó sus intercambios con la familia en una historia publicada por el periódico Los Angeles Times.

"Cuando se mudaron, eran personas realmente misteriosas. No nos hablaron, ni socializaron", relató.

El padre de familia expuso que la pareja y sus hijos (ocho en aquel entonces) no salían de su hogar con mucha frecuencia, mantenían las luces prendidas a toda hora y las persianas siempre estaban cerradas.

Este vecino contó que David Turpin acostumbraba salir a su patio con una pistola y practicaba disparándole a latas vacías. La familia ubicó un contenedor de basura en las afueras de la propiedad y cuando este se rebasó, echaban los desechos en una casa rodante.



Una Navidad, según dijo Vinyard, la familia llegó con ocho bicicletas nuevas para los niños, pero estas permanecieron en la intemperie y sin uso hasta que comenzaron a dañarse.

"A medida que pasaba el tiempo, las cosas iban empeorando", afirmó.

Barbara Vinyard, la hija de Ricky, quien ahora tiene 19 años, también compartió sus interacciones con sus vecinos. "Sabía que eran realmente extraños, pero estaba dispuesta a superarlo para ser amigos", recordó la joven.

Sin embargo, sus intentos por establecer una amistad con los pequeños Turpin nunca dieron frutos. Los niños no querían compartir sus nombres y murmuraban que no tenían permiso para hablar con los demás y hasta llegaron a cerrarle la puerta en su cara, recuerda Barbara.



publicidad

La joven dijo que no expresó lo que vio en su niñez porque en las zonas rurales se acostumbra respetar la privacidad de los demás. No obstante, el arresto de los Turpin en California la hizo dudar de sus acciones. "Me hizo pensar que no puse de mi parte como persona", lamentó.



Asimismo, su padre Ricky recuerda que él y su esposa contemplaron alertar a las autoridades sobre el extraño comportamiento de David y Louise Turpin. La pareja optó por guardar el silencio para evitar cualquier enfrentamiento, especialmente porque sabían que el hombre estaba armado. "Me siento bastante culpable de que no los hicimos".

Dentro de la casa en Texas, los nuevos propietarios hallaron los cadáveres de perros y gatos, basura "hasta la altura de la cintura", pañales sucios, colchones en el piso.

"Todo tenía candados: los closets, un contenedor de juguetes, el refrigerador", detalló Billy Baldwin, el hombre que compró la casa que habitaron los Turpin.

El nuevo inquilino también encontró una colección de fotos Polaroid. Una de estas mostraba una cama con un riel de metal que tenía una cuerda atada a ella: una imagen premonitoria de lo que se hallaría años después en Perris, California.



publicidad

Este martes, la cadena ABC reportó que la familia Turpin estaba a punto de mudarse de California a Oklahoma cuando fueron descubiertos por la Policía. De acuerdo con múltiples fuentes citadas por el medio local, David Turpin había sido transferido en su trabajo con Northrop Grumann, una compañía de tecnología aeronáutica y de defensa, donde trabajaba como ingeniero. Al parecer había cajas en los cuartos y los corredores, lo que coincide con esta información.



En fotos: La “conducta depravada” de los Turpin y el infierno que padecieron sus 13 hijos David Allen Turpin y Louise Anna Turpin se mostraban como personas muy religiosas y en tres ocasiones habían renovado sus votos matrimoniales en Las Vegas. Foto: AP/Reuters | Univision 0 Compartir Louise Anna Turpin, de 49 años, y David Allen Turpin, de 57, acusados de torturar y encadenar a sus 13 hijos. Foto: Departamento del Sheriff de Riverside | Univision 0 Compartir En esta casa del sur de California, ubicada en la cuadra 100 de Muir Woods Road, en la ciudad de Perris, era donde mantenían a sus víctimas cautivas y encadenadas a sus camas. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta pareja parece haber renovado votos matrimoniales en al menos tres ocasiones -en 2011, 2013 y 2015- en la llamada Capilla de Elvis, en Las Vegas. En la última boda Louise usó un vestido de novia blanco y David, un esmoquin. Sus hijas los acompañaron con vestidos a cuadros de color rosa; mientras los hijos lucieron trajes negros y corbata roja. 0 Compartir Los 13 hijos de los Turpin, con edades que van de los 2 a los 29 años, parecían estar desnutridos, lucían sucios, algunos estaban encadenados a las bases de sus camas y otros esposados cuando fueron rescatados por las autoridades. 0 Compartir Foto familias publicada en la página de Facebook del papá. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en David Allen Turpin, de 57 años, podría pasar el resto de sus días en prisión. Foto: Terry Pierson/The Press-Enterprise vía AP | Univision 0 Compartir Louise Anna Turpin, de 49 años, enfrenta de 94 años a cadena perpetua en prisión. Foto: Terry Pierson/The Press-Enterprise vía AP | Univision 0 Compartir La ubicación de la vivienda es también la dirección de Sandcastle Day School, una escuela privada del kínder al grado 12 que abrió en el año escolar 2014-15. David se registró como director. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El matrimonio de los Turpin compró en 2014 esta casa en Perris, donde mantenía a sus hijos cautivos. Tiene cuatro dormitorios, tres baños y una extensión total de 2,388 pies cuadrados. Foto: AP | Univision 0 Compartir El caso se descubrió cuando una joven de 17 años, una de las hijas, se escapó y notificó al 911 lo que ocurría en la casa y las condiciones en que estaban sus otros 12 hermanos. Esa menor estaba en tal estado de malnutrición que pensaron tenía solo 10 años inicialmente. 0 Compartir "Imagina que tienes 17 años y aparentas tener 10, estar encadenado a una cama, no ser alimentado y vivir en esas condiciones insalubres, yo lo llamaría tortura", dijo este martes Greg Fellows, comandante en la estación en Perris del Sheriff de Riverside. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los médicos temen que debido a los prolongados periodos sin comer es posible que padezcan algún tipo de retraso mental. "Estos niños van a necesitar mucho apoyo", dijo la doctora Sophia Grant, directora médica del Departamento de Abuso Infantil del Sistema de Salud de la Universidad de Riverside. 0 Compartir Susan von Sabern, directora del Departamento de Servicios Sociales del condado de Riverside, indicó que si es necesario buscarán obtener a través de un tribunal la custodia de los 13 hijos, incluidos los adultos. "Nuestra preocupación en este momento es la salud y el bienestar de los niños". 0 Compartir Los Turpin en la lectura de cargos acompañados de sus abogados y custodiados por agentes del Sheriff de Riverside. Foto: REUTERS/Frederic J. Brown | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Louise Anna Turpin sonríe con su abogado durante la audiencia judicial del 18 de enero. Foto: Terry Pierson/The Press-Enterprise vía AP | Univision 0 Compartir Los Turpin vivían en esta casa cerca de Fort Worth, Texas, la cual perdieron hace 18 años en ejecución hipotecaria y se mudaron a California. En ese entonces sólo tenían 7 hijos. 0 Compartir Los Turpin tenían 7 hijos cuando vivían en esta casa en Texas. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El hombre que compró la casa dijo haber encontrado heces fecales en paredes y pisos. 0 Compartir La vivienda de los Turpin en Texas estaba en condiciones deplorables cuando la perdieron en ejecución hipotecaria en el año 2000. 0 Compartir La mirada de un padre. Foto: REUTERS/Frederic J. Brown | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La mirada de una madre. Foto: REUTERS/Frederic J. Brown | Univision 0 Compartir