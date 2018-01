"Nunca nos permitieron ser parte de sus vidas", lamenta la tía de los 13 hijos que una pareja mantenía cautivos

LOS ÁNGELES, California. – Mientras las autoridades continúan investigando el caso de David y Louise Turpin, los padres de familia acusados de mantener a sus 13 hijos cautivos y hasta encadenados dentro de una casa en Riverside, California, los vecinos y familiares de la pareja siguen contando a los medios de comunicación detalles para intentar entender lo que sucedía realmente dentro de la llamada 'casa del horror' y cómo fue que la pareja logró guardar su secreto macabro por tantos años.

La más reciente persona en romper su silencio fue Elizabeth Flores, la hermana de Louise Turpin, quien en una entrevista con la cadena ABC reveló los intentos de su familia de contactarse con sus sobrinos durante al menos 20 años y el extraño comportamiento que observó cuando vivió junto a su hermana y su cuñado por una temporada.



Flores explicó que su hermana Louise y su cuñado David, de 49 y 57 años respectivamente, siempre fueron muy privados y se mantenían aislados del resto de la familia, aún antes de que nacieran sus hijos.

Por esta razón, según la mujer, el resto de su familia no consideraba extraño que la pareja permaneciera alejada y no les dejaran ni ver sus sobrinos. "Nunca nos permitieron ser parte de sus vidas", lamentó.

De acuerdo con Flores, la pareja no aceptaba las peticiones de sus parientes de contactarse con los menores a través de Skype, una aplicación que facilita llamadas telefónicas con video. Por años, ambos padres negaron estas suplicas y hasta llegaron a frenar un viaje de sorpresa que intentó emprender el abuelo materno de los menores.

"Él compró el boleto, iba ser una sorpresa y la llamó (a Louise) para decirle que iba viajar y ella le dijo que no viniera", reveló Flores.



La noticia de los horrores y las condiciones insalubres que se descubrieron dentro de la residencia de los Turpin conmocionó a toda la familia, declaró Flores. "Estaba en 'shock' porque mi hermana y yo no hemos mantenido una relación cercana por 20 años. Más allá de una llamada de vez en cuando y a veces esas llamadas sucedían una vez al año. Así que (la noticia) me sorprendió, me devastó".

Un secreto guardado por más de 20 años

Durante la entrevista, Flores también divulgó que vivió brevemente en el hogar de Louise y David Turpin cuando estaba más joven y estudiaba en la universidad.

La mujer compartió que su hermana y su cuñado la trataban como a "uno de los niños" y además le exigían que obedeciera "reglas" estrictas. Además, comentó que algunos comportamientos de su cuñado la hacían sentirse "incómoda", pero que nunca compartió lo sucedido porque "estaba joven y tenía miedo".



"Si yo me metía al baño, él entraba mientras yo estaba ahí y me miraba", recuerda y añade que esta conducta de su cuñado "era como una broma" y aclaró que nunca llegó a tocarla o abusar de ella.

Sin embargo, Flores reflexionó que ahora que es adulta ve cosas que no vio en aquel entonces.

Un mensaje para sus sobrinos

La mujer cerró sus declaraciones afirmando que aún quiere a su hermana. "Estoy orando por su salvación. No estoy de acuerdo con lo que hizo y sus acciones han hecho sufrir a toda nuestra familia".



En cuanto a sus sobrinos, Flores expresó su deseo de contactarse con ellos y declaró su admiración por la joven de 17 años que logró escaparse y alertar a las autoridades.

"Quiero que sepan que durante años pedimos contactarlos por Skype, que suplicamos para poderlos ver. Quiero que sepan que tienen una familia que los ama, aunque no nos conozcan", concluyó.

Pese a las declaraciones de Flores y otros testigos, aún se desconoce por qué David y Louise Turpin mantuvieron a sus hijos, cuyas edades van de los 2 a los 29 años, bajo cautiverio por tantos años. Las 13 víctimas siguen bajo el cuidado de los médicos y las autoridades del condado de Riverside.

Por su parte Louise y David Turpin, continúan encarcelados con una fianza de 9 millones de dólares, cada uno. Los acusados deberán comparecer ante los tribunales el jueves, según las autoridades.



