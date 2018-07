"Estos registros que tenemos aquí hoy demuestran claramente que los trabajadores sociales tenían alertas masivas de peligro de una casa repleta de horror, una casa en la cual muchos de los niños fueron abusados, no solo Anthony Ávalos", agregó.

"Hemos contado 15 acusaciones justificadas de abuso infantil, abuso sexual y abuso físico", explicó el abogado. "De esas 15, hemos contado por lo menos dos, posiblemente tres, confirmadas de abuso sexual. Díganme si esto no es información suficiente para un trabajador social compasivo y bien entrenado para sacar de inmediato y permanentemente no solo a Ánthony, sino a los otros seis niños de la casa", alegó.

"Un verdadero héroe"

La tía de Anthony, María Barrón, dijo este martes que su sobrino "no se merecía todo el dolor que soportó". "¿Por qué? ¿Por qué le falló el DCFS?", preguntó. "¿Por qué no actuaron? Él tenía a tantas personas que lo amaban, tantas personas dispuestos a hacerse cargo de él".

Por su parte, David Barrón, el tío del pequeño, dijo: "el sistema se supone que tenía que estar ahí para protegerlo y fallaron en hacer su trabajo y ahora nosotros estamos sufriendo las repercusiones. Ahora no tenemos a Anthony porque ellos no hicieron su trabajo cuando tenían pruebas".

"Estamos aquí para asegurarnos de que esto no le vuelva a pasar a ningún otro niño. Ninguna familia debería de pasar por lo que nosotros estamos pasando", añadió.

Barrón señaló que él y su esposa tuvieron a los niños en su casa "cuando nos confesaron del abuso que se estaba llevando a cabo en su hogar", pero dos semanas después la madre de estos fue considerada apta para que los niños regresaran a su casa, por lo que hicieron todo lo legalmente posible pero no pudieron recuperarlos porque no eran los padres biológicos.

"Ella (la mamá) dejó de contactarnos por tres años después de que hicimos los reportes porque nos estaba guardando rencor así es que no podíamos saber lo que realmente estaba sucediendo después de eso", comentó David y agregó que las autoridades "básicamente firmaron la sentencia de muerte de Anthony al regresarlo a la casa con ellos".

El padre del niño, quien se secaba las lágrimas de sus ojos durante la conferencia de prensa, dijo que quería justicia para su hijo. "Cómo puede esto pasar. Desde donde yo estaba viviendo en México no podía hacer nada más que comunicarme con mi familia, yo siempre le preguntaba al niño cómo estaba, pero su mamá estaba al lado y me volteaba la cara y no podía decir mucho", aseguró en entrevista con Univision 34.