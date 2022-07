¿Cuáles son las sanciones por conducir un auto sin tener la edad legal para hacerlo en el DMV?

“Realmente la edad más prudente es cuando esa corteza cerebral y esos reflejos y esa orientación que tiene el adolescente y que se va alcanzando a partir de los 18 años, no menos. Para mi como médico consideró que los reflejos todavía no están en desarrollo, los muchachos todavía no tienen esa orientación”, expresó la psicóloga Jenifer Díaz.