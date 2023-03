“Yo me siento con coraje, yo siento que la Policía no hizo su trabajo”, expresó Leslie Torres, prima de Olvin Josué. “Yo siento que aquí hay una injusticia, porque el policía vio cuando vio que ese conductor se pasó la luz, no lo persiguió porque dijo que no era una razón suficiente para perseguirlo, pero si lo hubiera pasado no hubiera ocurrido ese accidente que causó la muerte de mi primo”.