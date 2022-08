San José contempla derecho al voto para indocumentados, pero la medida podría ser inconstitucional

“Nada en la constitución de California dice que la gente que no tiene papeles no puede votar. Entonces sabemos que es algo que es posible, que no es algo ilegal”, dijo en entrevista con Noticias Univision 14 Maricela Gutiérrez, directora ejecutiva de SIREN, una organización sin fines de lucro que apoya a los migrantes en el sur de la Bahía.