Un día sin inmigrantes: aquí habrá marchas en el Área de la Bahía durante el Día de San Valentín

“Así que en protesta, este año en San Valentín los inmigrantes vamos a hacer sentir nuestra ausencia. En todo Estados Unidos: no vamos a trabajar. no vamos a ir a la escuela. no vamos a gastar. En vez, saldremos a las calles pacíficamente para alzar nuestras voces y exigir una reforma migratoria para todos los inmigrantes”, indicaron.