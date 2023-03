"Ya pasó más de un mes y no me hacen caso”: Vuela de Guadalajara a California, pero su equipaje desaparece

“Lo que me dijeron que iban a hacer es que iban a buscar en el aeropuerto de San José, y si no (aparecían), iban a hablar a Guadalajara para ver qué había pasado. Que de dos a tres días mis maletas hasta me las iban a traer a mi casa. Ya pasó más de un mes y no me hacen caso”, cuenta América Mata en entrevista con Noticias Univision 14.