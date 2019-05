"No lave el pollo crudo": la polémica advertencia de los CDC que desató un debate en las redes

Fue una advertencia simple, pero desató un intenso debate en internet que incluyó de todo: desde los riesgos a la salud hasta las herencias gastronómicas de los inmigrantes. Y es que de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) el pollo crudo no se debe lavar antes de ser cocinado.

Pero las autoridades federales de salud aseguran que esta práctica puede esparcir los gérmenes a los utensilios de cocina y a otros alimentos. Y pese a la polémica que levantaron en las redes sociales, en un segundo tuit la advertencia ya no se limitó al pollo, sino que fue más allá.

“No era nuestra intención hacerlos enojar sobre no lavar el pollo, pero es cierto: es mejor matar los gérmenes cocinando el pollo de manera adecuada y no lavándolo con agua. No deberían lavar ninguna ave de corral, ni carnes rojas o huevos antes de cocinarlos. Todos pueden esparcir gérmenes en toda tu cocina. ¡No juegues con la seguridad de tus alimentos!”, indicó el CDC.