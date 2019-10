Muerte de José José dispara las vistas de sus videos: 'El Triste' rebasa los 100 millones en YouTube

Un grande de América Latina

‘El príncipe’ era el título de una de las primeras canciones que grabó en los 70 —que por cierto no está ni cerca de contarse entre sus temas representativos—, y se le quedó como un simbólico ‘título nobiliario’ que lo acompañó durante toda su carrera: “El Príncipe de la canción”.

Basta recordar que los homenajes de las nuevas generaciones de músicos a las grandes personalidades de la balada romántica iniciaron en 1998 con la única figura que no admitía discusión: José José.

Y no la admite porque básicamente no hay polémica en torno a su grandeza, como sí la pudo haber —y la hubo de hecho— respecto a Juan Gabriel o al mismo Vicente Fernández, que ya por el género que interpretan o por cuestiones de estilo no consiguen la unanimidad que el 'Príncipe' sí consiguió.