Nuevo libro sobre Nancy Pelosi detalla la tensa relación que tiene con Ocasio-Cortez y 'The Squad'

De acuerdo con CNN , no es ningún secreto que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la representante demócrata Alexandria Ocasio Cortez, AOC, de Nueva York, han tenido una relación tensa . Pero un nuevo libro que será publicado el 20 de abril, por Susan Page de USA Today, revela cuán tensa se puso la relación en 2019 entre Pelosi y las cuatro legisladores progresistas de primer año conocidas como 'The Squad': Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley , según un extracto publicado en Politico Magazine .

De acuerdo con POLITICO, en el libro: Nancy Pelosi and the Lessons of Power, hay un capítulo titulado "Dentro de la guerra de Nancy Pelosi con el escuadrón", en el que Page escribió que Pelosi pareció burlarse de las cuatro legisladoras progresistas con voz de bebé, después de que las mujeres bloquearon intencionalmente a la presidenta de la Cámara de Representantes de un proyecto de ley de inmigración en 2019.