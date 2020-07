Las 10 playas más contaminadas con bacterias en California del 2020

El reporte anual de Heal The Bay publicó este martes su reporte anual de los niveles de bacterias dañinas en las playas de California. Este año, seis playas del condado San Mateo se encuentran en la lista de las 10 playas más contaminadas del estado.

"Un día en la playa no debería enfermar a nadie", dijo en un comunicado de prensa el presidente y director ejecutivo de Heal the Bay, Shelley Luce, según Bay City News. "Estamos contentos de ver que la calidad del agua mejora en algunas playas, pero no hay garantías".