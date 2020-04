Empleado del supermercado Cárdenas en San José da positivo por coronavirus

Zeyda Díaz no estaba al tanto sobre este contagio y dice que desde su punto de vista todo operaba con normalidad en el supermercado, ubicado sobre la calle White en San José. Esta clienta afirma que no se están siguiendo las medidas de seguridad y distanciamiento social que se toman en otras tiendas.

“No sabia que había pasado, no sabía que aquí tenían un caso positivo. La gente todavía está junta, no tienen líneas en el piso para dividirse. Los que están ahí no están teniendo precaución con ellos mismos“, señaló.