Hispana cuyo padre murió por coronavirus explica la razón para votar por Biden durante la Convención Demócrata

Los dos Estados Unidos

“Soy una de las personas que perdieron a una persona amada por covid, mi padre, Mark Anthony Urquiza, debería de estar con nosotros el día de hoy, pero no lo está. El tuvo fe en Donald Trump, votó por él, lo escuchó, le creyó y creó quienes hablaban por él cuando dijeron que el coronavirus estaba bajo control e iba a desaparecer, que todo estaba bien, que no hacía falta tener distanciamiento social, que si no tenías problemas de salud probablemente estarías bien”, dijo.