“Las mujeres seguirán protegidas aquí”: California prepara enmienda a su Constitución para proteger el derecho al aborto

El presidente Joe Biden dijo este martes que “la justicia básica y la estabilidad de nuestra ley exigen” que la corte no revoque el fallo Roe vs. Wade. Si bien enfatizó que no podía hablar sobre la autenticidad del borrador, Biden indicó que su administración se está preparando para todas las eventualidades para cuando la corte falle, y que una decisión que revoque a Roe aumentaría las apuestas para los votantes en las elecciones intermedias de noviembre.