De mamá adolescente a graduada: hija de jornaleros mexicanos homenajea a sus padres con fotos virales

“Un día estaba muy cansada, le dije a mi mamá y ella me respondió ‘Así es como será la vida de ahora en adelante. Las únicas personas que no tienen que atravesar por esto son las que obtienen una educación’. Esas palabras se me quedaron grabadas”, dijo Alfaro a la cadena CNN mientras recordaba las largas horas que pasaba ayudando a sus padres en los campos de cultivo del Valle Central de California.