Policía latino tildado de "racista" por arrestar a narcotraficantes hispanos en San Francisco

En cuanto a las 43 personas que Solorzano no arrestó, el Defensor Público pudo identificar solo a cinco de ellos por su nombre y reconoció que los cinco eran usuarios que tenían drogas para los traficantes, un delito mucho menor que el tráfico. El Defensor Público no pudo identificar los nombres o delitos de las 36 personas restantes que no habían sido arrestadas.