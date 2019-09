Conductor en sentido contrario provoca accidente fatal sobre la I-85 en dirección norte en Mountain View

El hecho ocurrió alrededor de las 1:05 am en la carrera I-85 en dirección norte en la avenida Evelyn.

La Policía determinó que el Ford había estado viajando por en el sentido equivocado. La mujer que conducía el Ford no llevaba puesto el cinturón de seguridad y quedó atrapada en su automóvil. El conductor del Honda llevaba puesto el cinturón de seguridad. Ambos conductores sufrieron heridas fatales. Las autoridades informaron que ningún pasajero iba en los vehículos en el momento del accidente.

No se sabe si las drogas o el alcohol fueron un factor en el accidente, dijo CHP. La autopista permaneció cerrada por un periodo de 4 horas, desde las 1:30 am hasta las 6:00 am.