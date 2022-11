¿Es obligatorio tramitar la Real ID en California? No, pero sin estos documentos no podrás subir a un avión

"No recomendamos el viaje sino tiene la Real ID. Si bien no será requerido hasta mayo de 2023, esto no significa que no podría perjudicar su estatus legal. Los agentes del TSA, que son quienes verifican los documentos de identidad en los aeropuertos, fácilmente pueden pasar a una persona a revisión, y eso lo puede poner en peligro de tener una entrevista con un agente de inmigración", explica José Servin, abogado migratorio de la organización SIREN.