California busca borrar los antecedentes criminales de un millón de personas mediante un algoritmo

“En la actualidad, si cumples tu condena en prisión aún no puedes conseguir vivienda, no puedes conseguir empleo y te siguen tratando como si fueras un criminal” , dijo Phil Ting, asambleísta por San Francisco y autor de la propuesta. Su iniciativa obligaría a la Fiscalía de California a reclasificar todos los arrestos y sentencias por delitos menores y no violentos para que puedan ser eliminadas de los archivos oficiales.

“No puedo convertirme en agente de bienes raíces, no puedo vender autos usados, no puedo vender seguros, jamás podré adoptar, no puedo convertirme en entrenador del equipo de ligas pequeñas de mi hijo, no me puedo unir a la Asociación de Padres de Familia de su escuela y no lo puedo acompañar a sus excursiones escolares. Esto no tiene sentido económicamente hablando, tampoco tiene sentido en el tema de la seguridad”, señaló el activista.