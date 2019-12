Autoridades investigan doble homicidio en una vivienda en el condado de Solano

Dos hombres murieron baleados y una mujer resultó herida tras reportarse un incidente en una área no incorporada de Vallejo la madrugada de este martes, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Solano.

El incidente se reportó en una casa en la cuadra 1000 de Hargus Avenue justo después de la medianoche, dijo la diputada Cully Pratt. Los agentes llegaron a la escena y encontraron a dos hombres sufriendo de heridas de bala, los dos murieron más tarde por causa de sus heridas.



La mujer fue trasladada a un hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida. Pratt afirmó que los oficiales están investigando qué condujo al tiroteo y quién disparó a los hombres, pero dijo que no están buscando a ningún sospechoso y no tienen preocupación por la seguridad pública.