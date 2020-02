Arrestan a un sospechoso por ataque racial y robo contra un recolector de basura en San Francisco

La comunidad indignada

"Las acciones que se observan en el video son lamentables y no reflejan al San Francisco que podemos y deberíamos ser. La violencia y el acoso son inaceptables y no tienen cabida en nuestra ciudad. Necesitamos trabajar juntos para unir a nuestras comunidades y no para sembrar odio y divisiones", dijo la alcaldesa de San Francisco, London Breed.